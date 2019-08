Skotsk partileder går: Nu er der en stærk politiker mindre til at holde sammen på England og Skotland

Populær partileder for de skotske konservative træder tilbage af private og politiske årsager. Hun vil være mere mor, mere datter og mere partner for sin kvindelige kæreste.

I Storbritannien udkæmpes der i disse dage politiske magtkampe, hvor selv bipersoners politiske udmeldinger kan betyde, at lande i sidste ende rives fra hinanden.

Det var netop, hvad der skete i dag, hvor den 40-årige Ruth Davidson, som siden 2011 har stået i spidsen for det konservative parti i Skotland, valgte at træde tilbage fra sin post. Det sker blandt andet på grund af Brexit.

»Jeg har aldrig lagt skjul på den splittelse, jeg har følt omkring Brexit«, skriver hun i sit opsigelsesbrev, som ifølge flere iagttagere kan være en af de små brikker, der tilsidst får Skotland til at løsrive sig fra England.

»Hendes afgang kan bringe den britiske enhed i tvivl. Hun var den mest indflydelsesrige stemme for, at Skotland forblev en del af Storbritannien på et tidspunkt, hvor støtten til skotsk uafhængighed er steget midt i en bred modstand mod Brexit«, skriver Time Magazine.

Nu dæmpes den stærke stemme, mens de stemmer der ønsker, at Skotland skal løsrive sig fra Storbritannien, hvis der bliver tale om et »no deal Brexit«, taler med større og større vægt.

Skotlands premierminister og lederen af Scottish National Party, Nicola Sturgeon sagde onsdag, at »Boris Johnson har gjort skotsk uafhængighed uundgåelig«.

Meget afholdt

Det er en uhyre populær og succesrig leder, der træder tilbage. Ved den skotske selvstændighedsafstemning i 2014 kæmpede hun for at bevare Skotland som en del af Storbritannien. Det lykkedes. 55 procent af skotterne støttede ’Better Together’-kampagnen og ønskede at blive sammen med England. I sit afskedsbrev skriver Ruth Davidson:

»Jeg vil altid betragte det som det vigtigste bidrag i mit arbejdsliv, og mit engagement for at holde Storbritannien sammen forbliver usvækket«.

I 2017 var hun en afgørende faktor i de konservatives comeback. De gik frem med 13 mandater.

Men samtidig med, at skotterne i 2014 besluttede sig for at blive sammen med England, viste en folkeafstemning i 2016, at 62 procent af skotterne også gerne vil blive i EU, og lige så indædt som Ruth Davidson har kæmpet for at holde sammen på England og Skotland, har hun også kæmpet imod den britiske premierminister Boris Johnsons ønske om at forlade EU uden en aftale. Hun mener, det vil være en katastrofe for Skotland, og da Boris Johnson besøgte Skotland tidligere på sommeren, mødtes de to partiledere. Her gjorde Ruth Davidson det ifølge DR klart, at hun under ingen omstændigheder kunne godtage, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

»Da jeg debatterede med Brexit-tilhængerne i 2016, var der, som jeg husker det, ingen, der sagde, at vi skulle lade os flå ud af EU uden nogen som helst aftale på plads om den vitale handel, der flyder uhindret mellem Storbritannien og EU«, skrev hun i en klumme i den skotske avis Mail on Sunday.

Hun tror på Boris

I de britiske medier er der ingen tvivl om, at Ruth Davidsons tilbagetrækning i dag hænger sammen med at Boris Johnson i går valgte at suspendere parlamentet fra den 9. september til den 14. oktober.