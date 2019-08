Hongkongs mest kendte aktivist skubbet ind i bil og kørt væk

Med en serie af anholdelser forsøger politiet i Hongkong angiveligt nu at lamme de protester indefra, der i mere end to måneder har medført den værste politiske uro, siden den tidligere britiske kronkoloni i 1997 blev overgivet til Kina.

Fredag morgen blev Hongkongs mest kendte aktivist, Joshua Wong, anholdt.

I et opslag på Twitter skriver hans prodemokratiske organisation, Demosistō, at Joshua Wong befandt sig på en metrostation omkring klokken 7.30 lokal tid, da han med magt blev skubbet ind i en minivan.

Derudover er en anden fremtrædende aktivist fra Demosistō, Agnes Chow, også blevet arresteret fredag morgen.

Avisen South China Morning Post citerer unavngivne politikilder for, at de to er blevet anholdt for at have deltaget i ulovlige forsamlinger og opfordret andre til at deltage.

Anholdelserne skete efter, at Andy Chan, der er leder af det nu forbudte uafhængighedsparti, Hong Kong National Party, torsdag aften ligeledes blev anholdt.

Ifølge politiet blev han arresteret på mistanke om at have forårsaget uro og overfaldet en politibetjent.

Årsdag

Anholdelserne kommer op til, at det lørdag er fem år siden, at Kina fremsatte et kontroversielt forslag om, at kun kandidater indirekte godkendt af Beijing kunne stille op ved offentlige valg til posten som Hongkongs leder. Myndighederne har af såkaldte sikkerhedsårsager nedlagt forbud mod at markere årsdagen med demonstrationer.

Fakta Hvad handler uroen i Hongkong om Uroen i Hongkong begyndte i juni som en protest imod et lovforslag, som ville tillade sigtede at blive udleveret til det kinesiske fastland, hvor domstolene er underlagt kommunistpartiet. Det opfattede mange indbyggere som en trussel mod den politiske frihed i Hongkong. Men hurtigt udviklede demonstrationerne sig også til en protest mod Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, der er indsat på posten af Beijing. Demonstranterne kræver nu, at frie valg skal afgøre, hvem der skal være den politiske leder. Det krav afviser både Carrie Lam og partitoppen i Beijing. Vis mere

De seneste ugers uroligheder har været kendetegnet ved, at de ikke har haft nogle synlige ledere, men mere er et resultat af en folkelig vrede, der er vokset op nedefra. Det står i modsætning til de omfattende demokratidemonstrationer, der i 2014 også udspandt sig i Hongkong som følge af det kinesiske forslag om håndplukkede kandidater. Dengang blev Joshua Wong en af de førende figurer.

Markante stemmer

Selv om ingen af de nu tre anholdte aktivister kan siges at have været ledere af de demonstrationer, som der hver weekend har været afholdt i Hongkong siden begyndelsen af juni, har de været med til at give protesterne en markant stemme.

Deres anholdelse følger et mønster, hvor politiet nærmest for hver uge tager nye metoder i brug. I sidste weekend anvendte politiet for første gang vandkanoner mod demonstranter, og forudgående havde politiet massivt optrappet brugen af tåregas.

Hvilken status har Hongkong Hongkong er en del af Kina, men har samtidig status som en selvstyrende region. I 1997 overdrog Storbritannien Hongkong til Kina som led i en aftale, som indførte princippet om 'en stat, to systemer'. Aftalen betyder, at Hongkong frem til 2047 kan have sit eget parlament, sine egne love, sine egne domstole og sit eget politi. Kinas indflydelse er dog stadig stor, idet det er en lukket komité med overvejende pro-kinesiske medlemmer, som bestemmer, hvem der skal være den politiske leder af Hongkong. Mange indbyggere er modstandere af denne ordning, og de føler samtidig, at Kina ikke respekterer aftalen fra 1997 og gradvist øger sin kontrol over Hongkong. Vis mere

Nu følger så et anslag mod de mest kendte aktivister.

Jimmy Sham fra organisationen Civil Human Rights siger fredag til South China Morning Post, at han er »meget bekymret«.

Ifølge ham har politiet også tidligere anvendt teknikken med at anholde fremtrædende aktivister, men denne gang er det mere alvorligt, fordi anholdelserne efter hans vurdering sker sideløbende med, at den politiske undertrykkelse er taget til i styrke.

Politiet arbejder efter ordre fra Hongkongs prokinesiske leder, Carrie Lam, der gentagne gange har sagt, at politiet vil retsforfølge de demonstranter, som ikke følger politiets anvisninger.