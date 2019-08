Dansk Industri om Kinas nye social kreditsystem: »Man kan sagtens forestille sig, at virksomheder kan blive mødt med negative konsekvenser«

Danske virksomheder, der opererer i Kina, risikerer at komme i klemme i et nyt social kreditsystem for virksomheder, som de kinesiske myndigheder har planer om at lancere senest næste år.