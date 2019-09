»Der er frihed, når Guds ånd hersker«: Vikaren Pence hylder det polsk-amerikanske venskab med stærkt religiøs tale

FOR ABONNENTER

Da Donald Trump aflyste sit statsbesøg til Danmark, holdt han i første omgang fast i planen om at besøge Polen. Men i sidste uges vejrudsigt meldte orkanen Dorian sin ankomst ud for Floridas kyst, og så besluttede Donald Trump at sende en afløser. Derfor var det vicepræsident Mike Pence, der søndag repræsenterede USA ved mindehøjtideligheden for 80-året for Anden Verdenskrigs begyndelse i Gdansk og Westerplatte.