Sparket ud af Beijing: Kritisk reporter må ud af Kina

Kina har afvist at forny en udenlandsk journalists arbejdstilladelse. Journalisten har dækket Kinas Kommunistiske Parti og præsident Xi Jinping for The Wall Street Journal.

Ved at nægte at forny Chun Han Wongs arbejdstilladelse som journalist har de kinesiske myndigheder i praksis udvist ham. Det sker en måned efter, at han og en anden reporter fra The Wall Street Journal skrev en artikel om, at australsk politi efterforsker præsident Xis fætter for mulige forbindelser til hasardspil, hvidvask og organiseret kriminalitet.

»Vi modsætter os resolut visse udenlandske journalisters skadelige forsøg på at rakke ned på og angribe Kina«, skriver Kinas udenrigsministerium i en fax som svar på spørgsmål om Chun Han Wongs status.

»Den slags journalister er ikke velkomne«, hedder det videre i svaret.

Chun Han Wong, der er statsborger i Singapore, har arbejdet for The Wall Street Journal i Beijing siden 2014, skriver avisen. Hans presseakkreditering, der er en forudsætning for at kunne arbejde som journalist i Kina, er blevet fornyet årligt siden da. Denne gang blev ansøgningen dog afvist, så hans visum, der udløb fredag, kunne ikke forlænges.

Strammer grebet

»Det er skuffende, at den kinesiske regering har nægtet at give vores reporter presseakkreditering«, siger Matt Murray, chefredaktør for The Wall Street Journal. »Vores journalistik har været fair og præcis. Vi vil naturligvis fortsat bestræbe os på at dække den væsentlige historie, som Kina er, med de høje standarder, som vores læsere forventer«.

De kinesiske myndigheder har strammet grebet over for udenlandske journalister i et forsøg på at kyse dem fra at skrive om politisk følsomme spørgsmål.

Udenlandske journalister i Kina skal have gyldig presseakkreditering for at få fornyet deres arbejdsvisum. Journalisters visum og pressekort har som regel samme gyldighedsperiode og skal fornys en gang om året.

Afslag som straf

33-årige Chun Han Wong er den sjette journalist, der er blevet tvunget til at forlade Kina under lignende omstændigheder siden 2013, siger den udenlandske presseklub i Kina, FCCC.

Presseklubben »tager på det kraftigste afstand fra, at man bruger afslag på visumansøgninger som straf«, hedder det i en erklæring fra FCCC.

»Sådan en behandling af udenlandske korrespondenter er i direkte modstrid med Kinas påstand om, at landet støtter åbenhed og inklusion«.

Ifølge The Wall Street Journal har Chun Han Wong skrevet om kinesisk politik generelt og herunder dækket Xi Jinpings vej til magten, myndighedernes kampagne i Xinjiang-provinsen og Kinas stadig mere selvhævdende udenrigspolitik.





