Dorian er vokset til en »ekstremt farlig« kategori 4-orkan Orkanen Dorian betegnes af myndighederne som ekstremt farlig og ventes at ramme Florida mandag eller tirsdag.

Orkanen Dorian har taget til i styrke de seneste timer og er nu blevet til en »ekstremt farlig« kategori 4-orkan.

Det oplyser USA's Nationale Orkancenter (NHC), der ligger i Miami, Florida, fredag aften amerikansk tid.

Kategori 4 er det næsthøjeste niveau for orkaner.

Dorian kommer ifølge NHC buldrende med vindstød med en styrke på 215 kilometer i timen.

Orkanen ventes at ramme Florida sent mandag eller tidligt tirsdag lokal tid. Inden da kan den vokse yderligere i styrke og blive den kraftigste orkan, delstaten har oplevet i næsten 30 år.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det er på forhånd ventet, at den vil skabe store ødelæggelser, og både Florida og nabostaten i nord Georgia har erklæret undtagelsestilstand.

Dorian ventes at ramme den caribiske østat Bahamas søndag.

Fredag beordrer premierminister Hubert Minnis indbyggere i den »meget voldsomme og potentielt livstruende orkans« bane til at evakuere.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge NHC skal det nordlige Bahamas forberede sig på, at vandstanden i nogle områder kan stige op til 4,5 meter over det normale tidevandsniveau.

»Stigningen vil være ledsaget af store og ødelæggende bølger, oplyser NHC.

På et pressemøde siger premierminister Hubert Minnis, at de, der nægter at lade sig evakuere, udsætter sig selv for 'stor fare'.

»Sæt ikke dit liv eller dine kæres liv på spil unødigt«, siger han.

»Vær ikke tåbelig«.

Floridas guvernør er afventende med at beordre en evakuering af delstatens indbyggere.

»Hvis man evakuerer for tidligt, risikerer man at evakuere folk til områder, som kan blive ramt, fordi orkanen ændrer kurs, siger guvernør Ron DeSantis.

Fredag siger præsident Donald Trump, at der højst sandsynligt vil blive truffet beslutning om en eventuel evakuering i Florida søndag.

ritzau