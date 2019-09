Gerningsmand bag masseskyderi i Texas ringede til politiet først

Dagen før lempede våbenregler trådte i kraft i Texas, skete der et masseskyderi i byerne Odessa og Midland. Politichef i Odessa, Michael Gerke, siger i dag til nyhedsbureauet AP, at gerningsmanden ringede til politiet og FBI kort før, han kørte afsted med en riffel.

I lørdags fandt et masseskyderi sted i byerne Odessa og Midland i den vestlige del af Texas, hvor en mand åbnede ild fra en bil efter at være blevet standset af politiet på motorvejen.

Nu fortæller politichefen i Odessa, Michael Gerke, til nyhedsbureauet AP, at den 36-årige gerningsmand var blevet fyret fra sit arbejde i firmaet Journey Oil Services, kort før han begik masseskyderiet. Syv personer blev dræbt, og der er 22 sårede. Gerningsmanden blev skudt og dræbt af politiet ude foran en biograf i Odessa.

Både gerningsmanden og det firma, han var blevet fyret fra, ringede til politiet kort efter fyringen. Specialagenten hos FBI Christopher Combs, der var i den anden ende af røret, fortalte, at gerningsmandens udsagn var »usammenhængende«. Derudover fortalte Christopher Combs, at gerningsmandens arbejdsgiver fortalte i telefonen, at »gerningsmanden var i en i lang spiral nedad« og var »i problemer« den dag, han blev fyret, og bad politiet følge op på det. Men da politiet dukkede op foran gerningsmandens dør, var han allerede væk. Christopher Combs fortalte, at hjemmets stand bar præg af »gerningsmandens psykiske tilstand«.

Herefter prøvede politimænd at stoppe ham på motorvejen, hvor han skød mod politibilen, kørte videre og åbnede ild mod civile.

Masseskyderiet i Odessa og Midland er det andet masseskyderi, der rammer Texas inden for en måned. Den 3. august blev 22 mennesker dræbt, da en mand gik ind i en Walmart-forretning i El Paso og skød kunder og ansatte.

»Jeg har været til for mange af de her begivenheder. Alt for mange Texanere er i sorg. Alt for mange Texanere har mistet deres liv. Status quo i Texas er uacceptabel, og handling er nødvendig«, var guvernøren i Texas, Greg Abbotts kommentar til sagen.

Republikanske Greg Abbott er en fast tilhænger af våbenrettigheder. Faktisk trådte lempede våbenregler, som Greg Abbott har skrevet under på, i kraft i delstaten Texas så sent som i søndags, blot timer efter at masseskyderiet i Odessa fandt sted. Disse regler inkluderer, at flere lærere må bære våben i de texanske skoler, og at man må bære våben religiøse steder som kirker, synagoger og moskéer.