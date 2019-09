Bolsonaros popularitet dykker i kølvandet på Amazonas-brande

Brasiliens præsident Jair Bolsonaros popularitet har taget et dyk efter en international kontrovers om hans håndtering af skovbrandene i Amazonas-regnskoven.

Det viser en spørgeundersøgelse foretaget af instituttet Datafolha. Undersøgelsen er offentliggjort i avisen Folha de S. Paulo mandag.

Andelen af brasilianere, der ikke bryder sig om Bolsonaro, er således steget til 38 procent. Det er en stigning på fem procentpoint fra 33 procent i juli

Imens er andelen af de, der mener, at præsidenten gør et godt eller fantastisk arbejde, faldet til 29 procent fra 33 procent for to måneder siden.

En anden Datafolha-spørgeundersøgelse offentliggjort søndag viste, at mere end 50 procent af brasilianerne tager afstand fra den måde, Bolsonaro har håndteret den seneste udvikling i Amazonas.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Undersøgelserne fra Datafolha offentliggøres desuden i kølvandet på en offentlig strid mellem Bolsonaro og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, samt udnævnelsen af Bolsonaros søn som Brasiliens ambassadør i USA.

Reginalt topmøde om brande

Præsident Jair Bolsonaro afviser undersøgelsernes resultater på Twitter:

»Ifølge det samme Datafolha-institut, der påstår, at jeg ville blive besejret, hvis der var valg i dag, tabte jeg valget i 2018«, skriver Bolsonaro.

»Meget pålideligt!«

Fredag afholdes et regionalt topmøde i Colombia om de ødelæggende brande i verdens største regnskov i Amazonas.

Mandag oplyser en talsmand for Bolsonaro, at præsidenten ikke er i stand til at deltage i topmødet, fordi han skal forberede sig på en operation i næste uge.

Således begynder præsidenten fredag - samme dag som mødet - på en flydende diæt forud for operationen, hvilket gør turen til Colombia umulig.

Det oplyser talsmand Otavio Rego Barros ifølge nyhedsbureauet AFP.

