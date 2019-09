Hongkongs leder på skjult lydoptagelse: Hvis jeg kunne, ville jeg træde tilbage

Carrie Lam afslører, at hendes politiske manøvrerum er meget begrænset, og at Beijing foreløbig er indstillet på at lade demonstrationerne i Hongkong fortsætte.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, forudser, at den politiske uro i Hongkong vil blive ved lang tid endnu.

Erkendelsen fremgår af en hemmelig lydoptagelse af en tale, som hun i sidste uge holdt for en gruppe forretningsfolk på et lukket møde.

På lydoptagelsen, som er lækket af nyhedsbureauet Reuters, undskylder Carrie Lam, at hun har forårsaget »denne enorme ravage«, som den politiske krise i Hongkong har udviklet sig til.

»Hvis jeg havde et valg, ville den første ting være at træde tilbage efter at have givet en dyb undskyldning«, siger hun og antyder dermed, at hun også bliver brugt som et instrument af den kinesiske partiledelse.

Men det mest interessante ved lydoptagelsen er, at Carrie Lam kommer med et sjældent indblik i, hvordan den kinesiske ledelse forholder sig til krisen.

Uro i Hongkong Uroen i Hongkong begyndte i juni som en protest imod et lovforslag, som ville tillade sigtede at blive udleveret til det kinesiske fastland, hvor domstolene er underlagt kommunistpartiet. Det opfattede mange indbyggere som en trussel mod den politiske frihed i Hongkong.

Men hurtigt udviklede demonstrationerne sig også til en protest mod Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, der er indsat på posten af Beijing. Demonstranterne kræver nu, at frie valg skal afgøre, hvem der skal være den politiske leder. Det krav afviser både Carrie Lam og partitoppen i Beijing. Vis mere





Hendes egen fornemmelse er, at Kina ikke vil gribe ind militært. Derimod er den kinesiske strategi at være afventende - også selv om Kina første oktober vil fejre, at det er 70 år siden, kommunistpartiet kom til magten.

Ifølge Carrie Lam forventer hun og den kinesiske ledelse, at der vil være protester i Hongkong på årsdagen, og derfor har de kun planlagt »beskedne« fejringer i Hongkong.



Hun understreger, at det også betyder, at hverken hun eller Beijing har nogen »forventninger om«, at krisen vil være løst inden den første oktober.

Dermed forsøger Carrie Lam at aflive en stigende bekymring blandt mange iagttagere for, at Kina snart vil gribe ind i konflikten, fordi Beijing ikke ønsker, at fejringen af kommunistpartiet skal blive forstyrret af omfattende demonstrationer i Hongkong.

»Jeg kan forsikre jer, at Beijing ikke har en deadline. De ved, at det her vil blive ved med at bølge«, siger hun og fortsætter:

»De er parate til at trække det ud, så der er ingen løsning på kort sigt«.

Ingen klar plan for at ende uroen



Carrie Lam lægger dog ikke skjul på, at Beijing ser med stor alvor på den politiske uro i Hongkong.

Hun fortæller, at mange mennesker tror, at hun har en politisk løsning på krisen.

»Men jeg er nødt til at fortælle jer, at det er her, det vanskelige punkt i omstændighederne ligger«, siger hun.

Hun forklarer, at når urolighederne har nået et niveau for den kinesiske topledelse, hvor det involverer suverænitet og national sikkerhed og derudover sker midt i en »periode med spændinger uden fortilfælde mellem verdens to store økonomier«, så er det politiske manøvrerum for hende »desværre meget, meget, meget begrænset«, fordi hun som politisk leder i Hongkong både »skal tjene« Beijing og befolkningen i Hongkong.



Dermed viser optagelserne, at Carrie Lam angiveligt ikke har nogen klar plan for, hvordan hun skal forsøge at få den politiske uro bragt til ende.

Hun erkender, at hendes egen autoritet som politisk leder har lidt så stor skade, at hun ikke længere kan vise sig offentligt.

»Jeg har ikke været på gaderne, i indkøbscentre eller til frisøren. Jeg kan ikke gøre noget, fordi min tilstedeværelse vil blive spredt på de sociale medier«, siger hun.