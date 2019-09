Boris Johnson mister flertal i det britiske parlament

Det konservative parlamentsmedlem Phillip Lee har tirsdag meddelt, at han skifter til Liberaldemokraterne.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har tirsdag mistet sit spinkle flertal i det britiske parlament.

Det står klart, efter at det konservative parlamentsmedlem Phillip Lee er skiftet til det proeuropæiske parti Liberaldemokraterne.

Phillip Lee rejste sig fra sin plads hos de konservative og gik over til sit nye parti, da Boris Johnson indledte sine bemærkninger tirsdag i Underhuset.

» Jeg er nået frem til den konklusion, at det ikke længere er muligt at tjene mine vælgere og mit lands interesse som konservativt medlem af parlamentet«, skriver Phillip Lee i en udtalelse.

»Den her konservative regering jagter på aggressiv vis et skadeligt brexit på en hidtil uset måde. Det sætter liv og levevilkår unødvendigt i fare, og det sætter hensynsløst Storbritanniens integritet i fare«, lyder det videre.

Phillip Lee bydes velkommen til sit nye parti af Liberaldemokraternes leder, Jo Swinson. Det sker i en udtalelse ifølge britiske The Guardian.

»Jeg er glad for at byde Phillip velkommen til Liberaldemokraterne på det her afgørende tidspunkt. Han medbringer næsten ti års erfaring fra parlamentet og årtiers professionel ekspertise«, siger Jo Swinson.

Åbnede efter sommerferie

Det Konservative Parti og dets nordirske støtteparti Democratic Unionist Party (DUP) har siden begyndelsen af august haft et flertal på kun én plads.

Forud for tirsdagens partiskifte sad de konservative således på i alt 320 pladser imod oppositionens 319 pladser. Det ser nu omvendt ud.

Det britiske parlament åbnede tirsdag eftermiddag efter sommerferie.

Der er lagt op til en dramatisk aften i Underhuset, hvor modstandere af et brexit uden aftale vil forsøge at blokere muligheden for netop det scenarie.

En gruppe parlamentsmedlemmer har udformet et lovforslag, der - hvis det vedtages - vil tvinge Boris Johnson til at udskyde brexit.

Hvis det sker, ventes premierministeren at udskrive valg til 14. oktober.

Parlamentsformand John Bercow siger ifølge The Guardian, at selve lovforslaget ikke vil blive sendt til afstemning tirsdag.

Der vil i stedet blive stemt om, hvorvidt det skal sendes til afstemning.

ritzau