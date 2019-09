Kort før Merkels Kina-besøg: Aktivistleder opfordrer Berlin til at døbe nyfødte pandaer 'Demokrati' og 'Frihed'

En af de ledende skikkelser bag studenterprotesterne i Hongkong opfordrer Tyskland til at sende et signal til Kina, kort før Merkel kommer på besøg.

Ligesom Zoo i København har Berlins zoologiske have modtaget pandaer fra Kina, og nu er det lykkedes at få dem til at formere sig. Såleds kom to pandaunger til verden for halvanden uge siden. Men kort inde i de to unge bjørnes liv er de allerede blevet trukket ind i et storpolitisk spil

Det sker, efter en af de ledende skikkelser bag studenteraktivismen i Hongkong, Joshua Wong, har opfordret Tyskland til at sende et signal til det kinesiske styre ved at døbe de to pandaunger ’Demokrati’ og ’Frihed’.

Det skriver det tyske medie Bild.

»Tyskland kan sende et et tydeligt signal til Kina«, siger Joshua Wong til Bild.

»Dem, der står op for friheden som os, bliver brutalt forfulgt, truet og fængslet«, siger Wong.

På torsdag tager Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, hul på et officielt besøg i Kina, og både besøget og Wongs opfordring kommer altså midt i, at Hongkongs gader hver dag er scene for demonstrationer og sammenstød mellem aktivister og politi.

Kina blander sig i navngivning

Uroen i Hongkong startede som en protest mod honkongernes politiske leder, Carrie Lam, der ville gennemføre en lovændring, der gav Kina mulighed for at få udleveret borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Protesterne fik Lam til at lægge loven i skuffen indtil videre, men siden er protesterne taget til i styrke og aktivisternes målsætning er blevet bredere, så de nu i mere generelle vendinger kæmper for netop mere demokrati og frihed.

Det er dog langtfra sandsynligt, at Wongs opfordring til Berlins zoo bliver taget til efterretning. Når de to pandaungers køn er fastlagt, vil den zoologiske have ifølge en talskvinde navngive pandaerne »sammen med vores kinesiske partnere«, og Kina får dermed mulighed for at præge navngivningen.

De to nyfødte pandaunger skal blive i Berlin de næste fire år, før aftalen om pandalånet med Kina udløber, og de skal flyves tilbage til pandaforældrenes oprindelsesland.