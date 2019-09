Flygtningelejren Rukban i Syrien bliver belejret af regimets tropper, og USA’s soldater i nærheden vil ikke hjælpe. Politiken har været i kontakt med Omar, der har boet i Rukban i 4,5 år for at hører om livet i en lejr, der er lukket for omverdenen.

FOR ABONNENTER

En dag for 4 år siden, midt i den syriske flygtningelejr Rukban, skete der noget, der i et øjeblik fik Omar til at glemme alt det, han det sidste halve år havde været udsat for.