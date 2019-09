Boris Johnson gambler med Brexit, med partiet og med vælgernes gunst

Engang var Det Konservative Parti et bredt folkeparti. Under Boris Johnson er det ved at blive smalt og sekterisk, lyder kritikken.

FOR ABONNENTER

Er Boris Johnson, hvis store politiske idol er Winston Churchill, ved at forvandle Det Konservative Parti fra et bredt folkeparti til et sekterisk Brexit-parti? Hvor de, der ikke retter ind, bliver smidt ud? Og hvor den interne EU-strid, som har martret partiet siden Margaret Thatchers dage, da EF blev til EU, nu endegyldigt har fundet vinderen? Vel at mærke en vinder, der tager det hele. Og gambler han samtidig med partiets fremtid, med Brexit og med vælgernes opbakning?