Overblik: Det skal de britiske politikere stemme om i dag

Det britiske parlamentet stemmer i dag om et lovforslag, der pålægger Boris Johnson at bede EU om at udskyde Brexit.

Onsdag eftermiddag debatterer det britiske parlament et lovforslag, som pålægger landets premierminister, Boris Johnson, at tage til Bruxelles for at bede om udskydelse af Brexit.

Det besluttede det britiske parlament i aftes med 328 stemmer mod 301. Det er en majoritet på 27 stemmer, hvor de 21 var fra Boris Johnsons eget konservative parti.

Det er normalt regeringen i Storbritannien, der fremsætter lovforslag og som har den politiske magt, fortæller Politikens EU-korrespondent Elisabet Svane.

Men efter afstemningen i går er det parlamentet, der har taget magten over Brexit-processen.

Hvad sker der, hvis der er flertal for lovforslaget?

»Ved et flertal pålægger parlamentet, at Boris Johnson skal bede EU om at udskyde Brexit. Hvis det sker, truer Boris Johnson med at udskrive nyt valg, men det kræver, at han har to tredjedele af parlamentet med sig. Det har han ikke på nuværende tidspunkt«, fortæller Elisabet Svane.

Det skyldes blandt andet, at partiet Labour ikke vil have et parlamentsvalg, før der er sikkerhed for, at Storbritannien ikke ryger ud af EU uden en aftale.

Er det realistisk, at forslaget bliver stemt igennem?

»Hvis man ser på stemmetallet i går, er der sandsynlighed for, at det bliver stemt igennem i Underhuset. Derefter skal det også vedtages i Overhuset, og det kan godt gå hen over weekenden. Så med mindre nogen stemmer anderledes end i går, vil der stadig være et flertal«.

Det britiske parlament består af to kamre, og en vedtagelse kræver at begge kamre stemmer ja.

Lovforslaget vil bede EU udskyde Brexit til 31. januar, hvis der ikke er kommet en aftale inden 31.oktober, som er den nuværende frist.

Hvis der ikke kommer en aftale med EU frem til 31. oktober, så ryger briterne ud.