Boris Johnson udfordrer Jeremy Corbyn i ophedet brexit-debat

Premierminister Boris Johnson udfordrede under en ophedet brexit-debat onsdag sin rival fra arbejderpartiet Labour, Jeremy Corbyn, til at stemme for udskrivelse af parlamentsvalg i Storbritannien til afholdelse den 15. oktober.

Under debatten sagde Johnson, at hvis Corbyn stemmer for et lovforslag, der går imod den konservative regerings brexit-strategi, så bør han også støtte et snarligt parlamentsvalg, så befolkningen kan give udtryk for deres mening.

Johnson ønsker et valg den 15. oktober, hvis et flertal går imod ham onsdag og tvinger ham til at søge om udsættelse af brexit i tre måneder med en ny lov.

»Jeg vil aldrig tillade det«, sagde Johnson, som kaldte forslaget for 'en overgivelseslov'.

Hans kritikere siger, at Johnsons regering leger med ilden, fordi den britiske økonomi risikerer at blive hårdt ramt af brexit uden aftale.

ritzau