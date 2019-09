Lovforslag om at udskyde brexit overlever første afstemning

Et lovforslag, hvis formål er at forhindre et brexit uden aftale, har klaret første afstemning i Underhuset.

Et flertal i det britiske Underhus har tidligt onsdag aften stemt for at gå videre med et lovforslag, hvis formål er at blokere for et brexit uden aftale.

329 stemte ja, mens 300 stemte nej.

Det er næsten præcis samme stemmefordeling som tirsdag, hvor der blev stemt om, hvorvidt parlamentet skulle overtage kontrollen i Underhuset fra premierminister Boris Johnson.

De næste timer onsdag ventes parlamentet at diskutere ændringsforslag, inden der senere på aftenen igen skal stemmes om lovforslaget.

Kan blive en langstrakt proces

Hvis det bliver vedtaget i Underhuset, skal det godkendes i Overhuset.

Det kan blive en langstrakt proces. Overhuset er nemlig - i modsætning til Underhuset - forpligtet til at diskutere samtlige ændringsforslag, der bliver stillet. Det skriver det britiske medie BBC.

Og der er netop blevet stillet en lang række ændringsforslag. Det betragtes af kritikere som et forsøg på at trække tiden ud indtil næste uge, hvor det britiske parlament på Boris Johnsons anmodning suspenderes.

Hvis loven i sidste ende skulle blive vedtaget, så vil den forhindre premierminister Boris Johnson i at føre briterne ud af EU uden en aftale.

Forslaget går på at udskyde brexit til 31. januar, hvis ikke Johnson formår at få en aftale med EU stemt igennem i parlamentet inden 19. oktober.

Alternativt skal et flertal i parlamentet acceptere et brexit uden aftale.

Johnson vil anmode om nyvalg

Boris Johnson har insisteret på, at briterne skal forlade EU ved den nuværende brexitdato, 31. oktober - aftale eller ej.

Han har derfor også meddelt, at han vil anmode om et nyvalg i midten af oktober, hvis lovforslaget skulle ende med at blive stemt igennem.

Et valg i oktober vil åbne for en række muligheder.

Det mest sandsynlige er, at der enten kommer en brexitorienteret regering under Johnson, en Labour-regering under veteransocialisten Jeremy Corbyn eller et parlament uden et klart flertal.

Hvilken form for brexit, der vil komme ud af det, er uklart, og der vil ikke være meget tid til at handle før 31. oktober.

