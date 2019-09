Underhuset blokerer brexit uden aftale - Johnson vil have valg

Et flertal i det britiske Underhus har onsdag aften vedtaget et lovforslag, der skal blokere for et brexit uden aftale.

327 stemmer ja, mens 299 stemmer nej til forslaget.

Forslaget mangler stadig at blive vedtaget i Overhuset.

Forslaget går på at udskyde brexit til 31. januar, hvis ikke Johnson formår at få en aftale med EU stemt igennem i parlamentet inden 19. oktober. Alternativt skal et flertal i parlamentet acceptere et brexit uden aftale.

Resultatet betragtes som et nederlag for premierminister Boris Johnson.

Han har straks efter afstemningen anmodet Underhuset om, at der udskrives parlamentsvalg i Storbritannien til afholdelse den 15. oktober.

»Det er trist, at parlamentsmedlemmerne har stemt på den her måde. Det er et svigt af deres forpligtelser«, siger Johnson ifølge Sky News.

»Underhuset har efterladt os uden andre muligheder end at lade offentligheden bestemme, hvem der er premierminister«, lyder det.

Det kræver to tredjedeles flertal i Underhuset at få udskrevet valg.

Skal videre i Overhuset

Oppositionsleder Jeremy Corbyn, der står i spidsen for Labour, er klar til at acceptere et valg. Dog kun, hvis lovforslaget træder i kraft inden da.

»Vi ser frem til et valg, fordi vi ønsker at vælte den her regering. Lad lovforslaget blive stemt igennem og få kongelig godkendelse. Så er vi klar til et valg«, lyder det fra Jeremy Corbyn ifølge Sky News.

Lovforslaget, der onsdag er vedtaget i Underhuset, bliver torsdag bragt til Overhuset, hvor det skal vedtages. Det kan dog blive en langstrakt proces, da Overhuset ventes at skulle debattere en lang række ændringsforslag.

Hvis Overhuset stemmer ændringsforslag igennem, skal lovforslaget på ny tilbage til Underhuset for at blive godkendt. Det skriver BBC.

ritzau