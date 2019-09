Briterne på vej ned i dybere kaos: »Endnu en gal dag i Brexitland«

Protesterne mod det, modstanderne kalder "Kuppet", fortsætter. At Boris Johnson først suspenderer parlamentet i ugevis for at få arbejdsro til at kunne manøvrere Storbritannien ud af EU og derefter rammes af modstandernes forbud mod at lade landet forlade EU uden en aftale skaber kæmpe blev onsdag fulgt af en afstemning, hvor Johnson ikke komme igennem med et forslag om parlamentsvalg inden EU-deadlinen den 31. oktober