Boris Johnsons nedsmeltning: Selv hans egen bror fik nok

Torsdag middag meddelte Boris Johnsons bror, Jo Johnson, at han trækker sig som minister og ikke stiller op ved næste valg. Hvad betyder det for Boris Johnson?

Man kunne fristes til at sige alt, men med tilføjelsen: på det symbolske plan. Det er ikke Boris Johnsons største problem, britiske premierministre har før overlevet ministre, der går, men symbolet og timingen er giftig for Johnson. Det sker, netop som han tre gange er blevet stemt ned i parlamentet. Netop som han er blevet trodset af 21 partifæller og har svaret med at hælde dem ud af partiet. På et tidspunkt, hvor han kun har siddet i Downing Street 10 i 43 dage.

Så har selv hans bror fået nok og begrunder det med, at han ikke længere kan klare at være splittet mellem loyaliteten over for familien og hensynet til nationen. Underforstået: Han kan ikke være i sin brors regering, fordi han mener, at den politik, der føres, er i modstrid med nationens interesser.

Det er en bet og et personligt nederlag for Boris Johnson. For trods forskellen på de to brødre – og de er store – er Johnson-familien kendt for at være tætte. De fire søskende, ud over Boris og Jo hedder de Rachel og Leo, har, som børn i et noget stormomsust ægteskab, ofte været overladt til sig selv og hinanden. Det giver sammenhold.

Politisk set er de langt fra hinanden, de to brødre?

Ja. Jo Johnson stemte remain i 2016, han ville blive i EU. Han var modstander af Theresa Mays skilsmisseaftale med EU og forlod hendes regering i september sidste år i protest mod aftalen. Men han er lige så stærk modstander af at forlade EU uden en aftale, en no deal, som hans storebror er klar til at iværksætte. En no deal vil, sagde Jo Johnson sidste år, være til »ubeskrivelig skade« for det britiske samfund.





Det startede jo egentlig meget godt, da Boris Johnson blev valgt 24. juli. Han startede med succes?

Det gjorde han. Han blev valgt som formand med overvældende flertal, han holdt en afbalanceret tiltrædelsestale og kom med en række politiske udspil på kernevelfærden. Der var penge til udkantsområderne, til sundhed, til ældre, og så skulle infrastrukturen, herunder den offentlige transport, styrkes. Det var et politisk program, som i lange stræk var et svar på analysen af Brexit-afstemningen i 2016: at Brexit ikke kun handlede om EU, men i lige så høj grad handlede om London. Det var udkanten, der gjorde oprør mod centralmagten.

Her kunne man se konturerne til Boris Johnsons politiske projekt: en klassisk borgerlig økonomisk politik med skattelettelser, men samtidig med fokus på velfærd. Det var selvfølgelig ikke alene for briternes blå øjnes skyld, det var i høj grad også et opgør med Labour, som under Jeremy Corbyns ledelse er rykket til venstre. Taktikken er at levere Brexit og samtidig sætte velfærden i højsædet, så konservative vil kunne tage stemmer i ellers sikre Labour-kredse især i det nordlige England. Som ikke er borgerlige, men heller ikke så venstreorienterede som Corbyn, og som vil ud af EU. Koste, hvad det vil.

Hvad skete der så?

Han blev fanget mellem sin langsigtede strategi og så Brexit, som er forudsætningen for hans regering. Han stod selv i spidsen i 2016, sammen med bl.a. Dominic Cummings, som nu er hans toprådgiver. De skal levere Brexit og valgte at føre en benhård og kompromisløs politik. Over for EU, over for partiet og over for oppositionen. Men her fejlede han, for det, der virkede i 2016, virker ikke i 2019. Der er forskel på at være i opposition og være god til at føre kampagne og så at være premierministeren, der både skal favne sine interne modstandere og skabe et flertal i parlamentet.