Trumps rådgiver præsenterer ønskeliste for Grønland Sikkerhedsrådgiver John Bolton mødes med USA's ambassadør i Danmark og taler om at styrke forholdet til Grønland.

Præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton har torsdag haft et møde med den amerikanske ambassadør i Danmark om, hvordan USA kan styrke sine økonomiske forbindelser til Grønland.

Det skriver avisen The Hill.

I et tweet, hvor Bolton er fotograferet sammen med ambassadør Carla Sands i Det Hvide Hus, skriver han, at de har diskuteret Arktis, handel og bedre økonomiske forbindelser til Grønland.

»Storartet samtale med USAmbDenmark (Sands) om at uddybe forbindelserne til Danmark, Grønland og Færøerne.

»Emnerne omfattede Arktis og energisikkerhed, handel og at øge farten USA's økonomiske forbindelser til Grønland, herunder investeringer i projekter til mineraludvinding og opgradering af lufthavne.

Trump blev herostratisk berømt, da han kort før et statsbesøg i Danmark 2. og 3. september bekræftede, at han ønskede at købe Grønland.

Statsminister Mette Frederiksen kommenterede det efter et møde med Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen.

Her brugte hun udtrykket 'absurd'. Det fik Trump til at aflyse besøget i Danmark med kommentaren, at den danske statsminister havde brugt et 'væmmeligt' ord over for ham. Sådan tiltaler man ikke ham i egenskab af USA's præsident, lod han forstå.

Inden da havde Trump omtalt et køb af Grønland som en 'strategisk' gevinst.

Frederiksen havde i dagene efter det aflyste besøg en telefonsamtale med Trump, som herefter omtalte den danske statsminister som en vidunderlig kvinde.

