Nyhedsanalyse: Tyrkiet truer EU med nye bølger af syriske flygtninge

EU kan ikke længere betale Tyrkiet for at holde på bådflygtninge og migranter. Nu kræver den tyrkiske præsident, at EU skal hjælpe med at oprette en »sikker zone« inde i Syrien. Et nyt flygtningepres på græske øer er ved at eksplodere.