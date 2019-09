Churchills barnebarn: Nej Boris - du er ikke min morfar

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er ikke nogen Winston Churchill, men en fyr, der fortæller løgne om EU.

Det siger Winston Churchills barnebarn Nicholas Soames. Han er søn til Mary Soames, som var den yngste af Churchills fem børn.

Johnson har skrevet en biografi om den konservative Churchill og hans dramatiske år som premierminister under Anden Verdenskrig. Han har udtalt, at Churchill er hans personlige helt.

Det giver Soames ikke meget for. Han sad indtil tirsdag i den konservative parlamentsgruppe. Her har han haft sæde siden 1983. Han blev sammen med 20 andre konservative smidt ud af partiet, da de stemte for, at parlamentet skal tage kontrollen med brexit.

»Boris Johnson er ikke det mindste Winston Churchill. Jeg tror ikke, at nogen har kaldt Boris en diplomat eller statsmand«, siger Soames.

»Winston Churchill var Winston Churchill på grund af sine livserfaringer. Boris Johnsons livserfaringer er at fortælle en masse løgnehistorier om EU i Bruxelles og så blive premierminister«.

71-årige Soames siger, at han kneb en tåre, da de 21 konservative, der gik imod Johnson, blev uddrevet af partiet tirsdag.

Han havde allerede inden da meddelt, at han ikke agtede at genopstille ved næste valg.

