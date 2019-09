Iran opbringer udenlandsk tankskib mistænkt for oliesmugling Iran mistænker et tankskib med 12 filippinske besætningsmedlemmer for at smugle 280.000 liter olie.

Irans kystvagt har lørdag opbragt et udenlandsk tankskib i det konfliktfyldte område nær Hormuzstrædet.

Det oplyser det iranske nyhedsbureau Isna.

12 filippinske besætningsmedlemmer er desuden tilbageholdt.

Ifølge Isna meddeler den iranske kystvagt, at skibet var i færd med at smugle omkring 280.000 liter diesel.

Det er ikke oplyst, hvilket land skibet kommer fra.

Iran, der har nogle af verdens laveste brændstofpriser, kæmper mod en stigning i smugling af brændstof fra Iran til de omkringliggende lande. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er ikke sjældent, at Iran opbringer skibe, som bruges til at smugle olie i området ved Den Persiske Golf og Hormuzstrædet.

At opbringe et skib vil sige at tilbageholde det - enten i forbindelse med krig eller for at undersøge det og eventuelt for at beslaglægge lasten.

Ekstremt vigtigt område for olieeksport

Området ved Den Persiske Golf er ekstremt vigtigt for verdens olieeksport.

Omkring 40 procent af verdens olieproduktion sejler ifølge erhvervsmediet Bloomberg fra Den Persiske Golf gennem Hormuzstrædet og via Omanbugten ud på Det Arabiske Hav og videre til resten af verden.

Hormuzstrædet har blandt andet også dannet ramme om en konflikt mellem Storbritannien og Iran.

Den 19. juli blev tankskibet 'Stena Impero', der sejler under britisk flag, opbragt af Iran. Det var gengæld for, at briterne 4. juli opbragte det iranske tankskib 'Grace 1', sagde en talsmand fra Vogternes Råd dengang.

'Grace 1', der har skiftet navn til 'Adrian Darya-1', er blevet frigivet.

Onsdag blev syv besætningsmedlemmer frigivet fra skibet 'Stena Impero', skrev BBC. Det drejede sig om fem indere, en lette og en russer.

ritzau