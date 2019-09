Techfestival i glimt: Sex, krypto og cyberangreb

Fakta

Techfestival

Den årlige techfestival i Kødbyen i København sluttede lørdag aften. Vi har samlet de vigtigste artikler og podcast på politiken.dk/tech. Her finder du bl.a:

Artikler: Emnerne på techfestivalen spænder fra hverdagssex til storpolitik, men det gennemgående tema er, hvordan vi forholder os til etiske dilemmaer og spørgsmål i de berørte emner:

Digital sex og intimitet, der er blevet alt for nemt og alt for lækker.

FN, der gerne ville åbne en repræsentation i det amerikanske techmekka i Silicon Valley, men blev bremset af politikerne i Washington.

Techafhopperen Aza Raskin, der nu tager afstand fra en techindustri, han selv har været med til forme.

Smart Cities, der ved hjælp af data og kunstig intelligens, vil gøre hverdagen grønnere. Men risikoen er både overvågning og dataterrorisme, som kan lamme vores byer.

Podcast:I podcastserien Technu kan du i tre dele høre om nogle af dem, der fra forreste parket beskæftiger sig med vor tids techgiganter og teknologiske forandringer.

Techambassadør Casper Klynge fortæller om sin kamp for at trænge igennem over for mastodonter som Facebook og Google. Gider de høre på ham?

IBM’s innovationsarkitekt, Kim Escherich, fortæller om etiske dilemmaer og overvågning i dagligdagen. Tør han bruge Dankort, når han køber vin og smøger, eller frygter han de digitale spor?

Filosoffen Vincent Hendricks trækker de store linjer op i en techrevolution, hvor der kun er et sted, hvor man for alvor kan protestere mod Facebook: På Facebook! Har vi tabt kontrollen over demokratiet?

Test dig selv:På et læsermøde tirsdag præsenterede vi deltagere og et panel for en række etiske dilemmaer. Hvad ville du selv svare? Du kan teste dig selv i et dilemmaspil, vi har lavet sammen med IBM’s Kim Escherich.

