Trump: Fangebytte er måske det første gigantiske skridt mod fred Tyskland og Frankrig kalder det et gennembrud, at Rusland og Ukraine har gennemført fangeudvekslinger.

I vestlige hovedstæder har reaktionen været positiv efter lørdagens fangeudveksling mellem Ukraine og Rusland.

USA's præsident, Donald Trump, kalder det på Twitter et muligt 'gigantisk skridt mod fred'.

»Det er en meget god nyhed, måske det første gigantiske skridt mod fred. Jeg lykønsker begge lande«, skriver han.

I alt 74 fanger er blevet udvekslet. De blev tidligere lørdag sat på fly til henholdsvis Moskva og Kijev. Blandt de frigivne er 24 ukrainske søfolk, der blev anholdt i november sidste år ud for Krim, efter Rusland opbragte tre ukrainske skibe.

Talsmanden for den tyske forbundskansler ser det som en mulighed for at fuldføre den fredsplan, som partere aftalte i Hvideruslands hovedstad, Minsk, i 2015.

»Denne udveksling af fanger mellem Rusland og Ukraine er et tegn på håb. Det er værd at fortsætte det hårde arbejde med at føre Minsk-aftalen ud i livet, siger talsmanden, Steffen Seibert.

Også ros fra Frankrig

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, kalder det et gennembrud.

»Det er en gestus, som demonstrerer Ruslands og Ukraines vilje til at forny dialogen«, siger han.

»Frankrig vil sammen med Tyskland støtte begge parter med det formål at gøre konkrete fremskridt i de kommen uger«, lover han.

Rusland annekterede i 2014 den ukrainske halvø Krim og støttede prorussiske gruppers oprør i det østlige Ukraine. Det fik USA og EU til indføre en række økonomiske sanktioner mod Rusland og prorussiske oprørere.

ritzau