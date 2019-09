Dorian går i land i Canada med voldsomme vindstød og bølger

Orkanen Dorian er natten til søndag gået i land nær byen Halifax på den canadiske atlanterhavskyst. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge canadiske myndigheder er det med vindstød på op til 150 kilometer i timen, der allerede har væltet flere træer.

Samtidig har orkanen, der nu officielt betegnes som en 'meget intens post-tropisk cyklon', skabt bølger langs kysten, der har nået en højde på op til 20 meter.

Dorian er aftaget i styrke på sin rejse op langs den amerikanske østkyst og er nu en kategori 2-orkan. Da Dorian i søndags ramte østaten Bahamas øst for Florida var det som en kategori 5-orkan.

De voldsomme ødelæggelser på de to øer Grand Bahama og Abaco har foreløbigt kostet 43 mennesker livet, men ifølge lokale myndigheder er det sandsynligt, at dødstallet vil stige, da hundreder fortsat er savnet.

Men selv om den er aftaget i styrke, så er stormen fortsat meget voldsom, lyder det fra canadiske myndigheder.

»Det er bestemt en meget farlig storm«, siger Bob Robichaud, chefmeteorolog ved Canadian Hurricane Centre natten til søndag.

Opfordrer beboere til at blive indenfor

Ifølge centrets opgørelser er der allerede faldet over 100 millimeter regn i provinsen Nova Scotia, hvor Halifax er hovedstad.

Dette har ført til stormflodslignende tilstande nogle steder, og mere end 450.000 husstande er i øjeblikket uden strøm på grund af væltede elledninger.

»Vi vil ikke have borgerne i Halifax til at bevæge sig rundt i centrum, da der er oversvømmelser flere steder«, lyder det fra Erica Fleck, viceleder i bystyrets afdeling for offentlig sikkerhed.

Opfordringen til at blive inden døre kommer, sideløbende med at en stor kran i bymidten er væltet på grund af de kraftige vindstød og har ødelagt en beboelsesejendom, der var under opførelse.

ritzau