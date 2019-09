Hvad er en recession egentligt?

En recession et et begreb inden for økonomi, der beskriver en mild konjunkturafmatning. Mere præcist taler man om recession, når et lands bruttonationalprodukt har været direkte faldende i mindst to kvartaler i træk.

En økonomisk depression, som den verdensøkonomien oplevede i 1929, er en udvidet og alvorlig reccession - altså fald i bruttonationalproduktet - der varer længe, 3-4 år, og hvor bruttonationalproduktet falder mindst 10 pct. Under den store depression i 1930erne faldt USA’s bruttonationalprodukt 33 pct, mens arbejdsløsheden var 25 pct.

