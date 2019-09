Den nye EU-Kommission, der tiltræder 1. november under ledelse af tyske Ursula von der Leyen, er bemærkelsesværdig ved, at ikke kun Kommissionen for første gang har fået en kvindelig formand. Det er også bemærkelsesværdigt, at 13 ud af de 27 medlemmer er kvinder.(Foto: FREDERICK FLORIN/Ritzau Scanpix)