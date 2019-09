»Donald Trump og Silicon Valley vil ikke bryde sig om det«: Margrethe Vestagers dobbeltjob overrasker medier og eksperter

At Margrethe Vestager fik lov til at beholde konkurrenceområdet kommer bag på de fleste. Nu får hun også mere generelt til opgave at tøjle techgiganterne.

Reaktionen fra den internationale presse var en lyd af overraskelse, da den tyske kommissionsformand, Ursula von der Leyen, annoncerede Margrethe Vestagers nye, forøgede ansvarsområde.

Foruden ansvaret for det digitale Europa får Vestager således lov til at beholde ansvaret for konkurrencen på de europæiske markeder. Og det var der ingen, der havde forventet.

»Tydeligt uuuuh i pressesalen, da det blev annonceret, at Vestager vender tilbage som konkurrencechef«, skriver nyhedsbureauet AFP’s EU-korrespondent Alex Pigman på Twitter.

Overraskelse går igen blandt iagttagere af europæisk politik. Det var ventet, at Vestager som næstformand ville få en vægtig post, og flere medier har de seneste dage afdækket, at det digitale område stod til at blive Vestagers.

Men at hun samtidig ville beholde det konkurrenceområde, som, med kampen mod en række techgiganter, har givet hende rockstjernestatus i visse internationale kredse var »chok«, skriver The Telegraphs EU-korrespondent, James Crisp.

»Donald Trump og Silicon Valley vil ikke bryde sig om det«, skriver Crisp med henvisning til den californiske hjemmebane for de fleste amerikanske techgiganter.

Techgiganter »ryster lidt i bukserne«

Også Stine Bosse, formand for Europabevægelsen og Djøfs TechDK Kommission, mener, at techgiganter som Facebook, Google og Amazon med udsigten til Vestager »ryster lidt i bukserne«.

»Margrethe er dansk politiks powerkvinde, og nu skal hun kæmpe både den lille forbruger og EU’s retfærdighedskamp mod de globale techkæmper. Det er hun den helt rigtige til«, skriver Bosse i en kommentar til Politiken.

»Det er ved at være to minutter i tolv i forhold til at regulere techgiganterne. Derfor bliver det en vigtig opgave for Margrethe Vestager. En af de helt centrale spørgsmål er selvfølgelig techskat«, fortsætter Stine Bosse.

Hun henviser til den systematiske skatteplanlægning, som techgiganterne excellerer i. Den har nationalstater som Danmark svært ved at dæmme op for, da de store selskaber udnytter forskellene i de internationale skatteregler. På EU-plan har man hidtil ikke kunnet stille noget op, eftersom skattepolitik anses som et nationalt anliggende.

Marlene Wind, professor og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet, hæfter sig ved, at Vestager som ledende næstformand ikke blev en kransekagefigur.

»Hun får noget, der virkelig er bid i. Man havde måske frygtet, at de her næstformænd (de tre ledende næstformænd, red.) ville ende på toppen af kransekagen uden rigtig mulighed for at præge politikken. Men det ligger ikke i kortene«, siger Marlene Wind til Ritzau.

Det formelle ansvarsområde for Vestager er, lidet mundret, formuleret som ’koordinator for den samlede dagsorden for et Europa, der er rustet til den digitale tidsalder samt kommissær med ansvar for konkurrence’.