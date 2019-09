Trump fyrer sikkerhedsrådgiver: »Jeg har på det kraftigste været uenig i mange af hans forslag«

USA’s præsident Donald Trump har på Twitter oplyst, at han har fyret sin nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton.

Så skete det igen.

Præsident Donald Trump har fyret en nærtstående medarbejder. Og han har oplyst det til offentligheden på twitter.

Den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton er tirsdag fyret.

»Jeg informerede John Bolton i aftes, at hans ekspertise er ikke længere ønsket i Det Hvide Hus. Jeg har på det kraftigste været uenig i mange af hans forslag, og det samme har andre i administrationen, og derfor har jeg bedt John om at tage sin afsked, som jeg fik her til morgen«, står der ifølge CNN i Trumps tweet.

Præsidenten oplyser, at han vil udnævne en ny national sikkerhedsrådgiver i næste uge.

Offentliggørelse af fyringen kommer få timer efter, at Det Hvide Hus pressetjeneste oplyste, at Bolton skulle have deltaget på tirsdagens pressemøde sammen med USA’s udenrigsminister Mike Pompeo og finansminister Steve Mnuchin.

Det er angiveligt dårligt samarbejdet mellem Mike Pompeo og Bolton, der efter flere måneders uro nu er endt i en fyring. De to mænd har ifølge en fire dage gammel historie på CNN ikke talt sammen i uger uden for officielle møder.

Det er angiveligt længere tids frustrationer mellem Pompeo og Bolton, der har skabt så stor en kløft mellem National Security Council, som ledes af John Bolton, og så resten af Trumps administration.

Uenighederne mellem udenrigsministeren og sit hold på den ene side og Bolton og hans nationale sikkerhedsråd på den anden side har også skabt forvirring om, hvad der egentlig er den amerikanske regerings udenrigspolitiske linje, hvilket har fået USA’s allierede og eksperter til at klø sig i hovedet, når de skal finde ud af, hvem der egeantlig styrer og bestemmer den amerikanske udenrigspolitik, har både diplomater og regeringskilder oplyst til CNN.

»Regeringens nationale sikkerhedsteam er det svageste i årtier og på kanten af et komplet kollaps. Og i mellemtiden bliver præsidenten bare useriøs og træffer vigtige beslutninger, mens han er på farten med meget lidt omtanke eller tanke for processen«, sagde seniorforsker Tom Wright fra Brookings Institution til CNN.

I en tid, hvor amerikanerne har udfordringer med Iran, Nordkorea, Kina og Venezula for at nævne nogle få lande, har flere regeringskilder utrygt bekymring over det dårlige forhold mellem udenrigsministeren og den nationale sikkerhedsrådgiver.

En bekymring, Trump nu har handlet på. Det er den tredje sikkerhedsrådgiver, som Donald Trump har fyret. Til nu.