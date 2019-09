19 kandidater kæmper om at være den, der skal slå Trump: »Først gratis is, så gratis sundhedsforsikring«

Demokratiske præsidentkandidater mødes i aften til en tv-debat, som for fleres vedkommende kan være sidste chance for at markere sig. Men allerede i dagene op til debatten kæmpede de hårdt om vælgernes gunst i New Hampshire. Politiken var med.