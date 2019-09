Raketter fra Gaza afbrød Netanyahus valgmøde

Israel har skudt to raketter ned, der blev affyret fra Gazastriben tirsdag, oplyser israelsk militær.

Sirenerne, der advarede om, at der var et angreb på vej, fik premierminister Benjamin Netanyahu til kortvarigt at afbryde et valgmøde i byen Ashdod i det sydlige Israel.

Få minutter senere kunne han dog vende tilbage til podiet og fortsætte sin tale.

De to raketter blev skudt i retning mod Ashdod, men blev stoppet af det israelske raketforsvar. Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Raketterne blev affyret få timer efter, at Netanyahu havde afsløret planer om at annektere dele af den besatte Vestbred, hvis han bliver genvalgt ved nyvalget 17. september.

Sirenerne gik også i gang i byen Ashkelon tirsdag aften.

Der er ikke umiddelbart nogen gruppe, der har påtaget sig skylden for raketangrebet.

Med kun en uge til valget har Netanyahus politiske modstandere omgående benyttet raketangrebet til at beskylde premierministeren for ikke at gøre nok for at stoppe raketterne fra Gaza.

»Store ord bliver erstattet af nul handling«, lyder det i en udtalelse fra Benny Gantz, der er tidligere hærchef og leder af partiet Blå og Hvid.

Gantz tilføjer, at hvis han bliver premierminister, vil han 'ikke tolerere én eneste raket'.

Der er nyvalg i Israel om en uge, efter at det ikke lykkedes for Netanyahu at danne en ny regering efter valget i april.

ritzau