Medier på stribe bifalder Boltons exit

Mulighederne for verdensfred steg markant tirsdag, da John Bolton forlod sin post som præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver, mener britisk analytiker. Amerikanske The New York Times og The Washington Post tror ikke, at Boltons exit vil have en videre stor afsmitning på amerikansk udenrigspolitik.