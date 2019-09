Dom mod skoproducent i 1962 kan give giganter som Amazon, Facebook, Google og Apple mareridt

FOR ABONNENTER

Det skete i 1890’erne, da USA i stor hast udviklede sig fra en landbrugsøkonomi til en industriøkonomi. Det skete igen i 1940’erne, da der syntes at være overhængende fare for en atomkrig. Og nu sker det så igen i en tid, hvor de store techfirmaers udvikling af kunstig intelligens truer med at skabe en verden, hvor mennesket hele tiden trækker det korteste strå: Når amerikanerne bliver bange for fremtiden, så griber de ind over for deres monopoler.