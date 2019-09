'Mr. Speaker' vil tage kreative metoder i brug for at stoppe Boris Johnson

Premierminister Boris Johnson får ikke held til at gennemtvinge et hårdt brexit uden om parlamentet, siger formanden for det britiske underhus, John Bercow.

Formanden for det britiske underhus, John Bercow, har godt nok annonceret sin afgang med udgangen af oktober, men indtil da vil han kæmpe med næb og klør for at sikre, at briternes udtræden af EU kun bliver gennemført med opbakning i parlamentet.

I en tale med klar adresse til premierminister Boris Johnson advarer John Bercow om, at han vil gå endog meget langt for at forhindre Boris Johnson i at trække Storbritannien ud af EU uden en aftale 31. oktober - et såkaldt hard brexit - hvis ikke det er godkendt af parlamentet.

»Hvis jeg på nogen måde har været tvetydig hidtil, så lad mig sige det krystalklart; den eneste form for brexit, der kommer til at finde sted, hvornår det så end bliver, vil blive et brexit, som Underhuset har godkendt«, lød det i talen fra John Bercow, torsdag aften.

Underhusets formand siger, at han er parat til at bruge »kreative« metoder for at sikre, at Boris Johnson retter sig efter loven og flertallet i parlamentet.

»Hvis vi kommer derhen, hvor Johnson ser ud til at ignorere loven, forestiller jeg mig, at parlamentet gerne vil forhindre den mulighed....hverken begrænsningerne i den eksisterende regelbog eller urets tikken skal stoppe parlamentet«, uddyber John Bercow, ifølge medierne The Guardian og BBC.

Politisk og parlamentarisk krise

John Bercow har en central rolle i brexitprocessen. Han har blandt andet besluttet, hvilke ændringsforslag som skulle til afstemning under tidligere samlinger om brexit i parlamentet. Han var oprindelig konservativ, men da han fik posten som parlamentsformand, blev han i princippet politisk neutral.

Hans advarsel til premierministeren kommer, efter at Boris Johnson har kastet Storbritannien ud i en parlamentarisk og politisk krise ved at suspendere parlamentet frem til midten af oktober og altså kun to uger før den nuværende brexit-deadline, 31. oktober.

Boris Johnson hævder, at han alene har sendt politikerne hjem for at få tid til at forberede sin regerings politik og lovprogram.

Omvendt siger hans kritikere, at det har været et strategisk træk med det formål at stække parlamentet, hvor et flertal har stemt imod, at briterne forlader EU med et brag uden en aftale om de nærmere vilkår.

Stik imod Boris Johnsons ønske vedtog et flertal i underhuset i sidste uge, at regeringen senest 19. oktober skal søge EU om at få udskudt brexit med tre måneder fra 31. oktober, hvis det ikke lykkes at lave en udtrædelsesaftale på det kommende topmøde i Bruxelles i weekenden 17.-18. oktober.

Boris Johnson har flere gange givet udtryk for, at han ikke vil rette sig efter flertallets beslutning.

»Jeg vil hellere ligge død i en grøft end at udsætte brexit endnu en gang«, har Boris Johnson blandt andet sagt.

Suspenderingen er også blevet behandlet af en skotsk appeldomstol, der har stemplet den som ulovlig og fundet, at Boris Johnson har løjet for dronning Elisabeth, da han på et møde med hende argumenterede for nødvendigheden af at suspendere parlamentet i fem uger.

To andre domstole i henholdsvis Nordirland og England er derimod kommet frem til det modsatte, og det har medført en større diskussion af om dommerne er uafhængige af de politiske interesser.

Spørgsmål om lovligheden af suspenderingen ventes i næste uge at blive behandlet af den britiske højesteret og kan give Boris Johnson nye problemer, hvis den afgørelse går ham imod.