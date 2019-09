Både højre og venstre i Israel får brug for store koalitioner for at samle et regeringsdueligt flertal. Det kan gøre tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman til kongemager.

FOR ABONNENTER

Netanyahu valgte forleden at gå i ly midt under et valgmøde i det sydlige Israel, da sirener afslørede, at et missil fra Gaza var på vej ind over Israel.