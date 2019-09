Boris Johnson er forsigtig optimist før Brexit-møde med Juncker: »Men uanset udfaldet kommer vi ud af EU 31. oktober«

Boris Johnson rejser mandag med fornyet optimisme til Luxembourg for at søge en vej ud af brexit-krisen på et møde med EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker.

»Jeg er forsigtig optimist. Men uanset udfaldet kommer vi ud (af EU, red.) 31. oktober«, siger Johnson i Doncaster ifølge avisen The Guardian.

Han tilføjer, at han mener, at der er sket betydelige fremskridt i processen. Meldingerne fra EU-Kommissionen og diplomater i Bruxelles er en anelse mere afventende, i forhold til om det skulle lykkes at lande en aftale.

Premierministeren og kommissionsformanden skal på mandagens møde drøfte de idéer, som brexitforhandlerne har arbejdet på.

Storbritannien forlader EU 31. oktober, hvis ikke andet aftales inden da.

Det kan ske med eller uden en aftale. Det sidste vil få store - ikke mindst økonomiske - følger for begge parter, dog mest for Storbritannien, vurderes det af eksperter - både britiske og i det øvrige EU.

Johnson erklærede, da han i sommer overtog posten som premierminister, at han ikke havde i sinde at rejse rundt i Europa for at sikre briterne en brexit-aftale. EU-lederne kunne komme til London, hvis de ville noget.

Det blev af iagttagere vurderet som forhandlingstaktik. Forgængeren Theresa May havde - uden held til at gennemføre brexit - forsøgt sig med en åben og imødekommende tilgang.

Siden har Johnson imidlertid været i både Paris og Berlin - og senest i Irland.

EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, som efter 1. november er udset til en rolle som handelskommissær, mener, at udviklingen er positiv.

»Den seneste udvikling i London giver os grund til nogen optimisme, siger Hogan ifølge RTE, der er Irlands svar på DR.

EU-Kommissionens talskvinde vil mandag ikke kommentere forhandlingerne, som finder sted 'løbende' blandt embedsmænd.

Storbritannien præsenterede 11. september på et teknisk møde med EU-Kommissionen nogle idéer til toldarrangementer ved den irske grænse. Det er grænsen, der fortsat volder problemer i forhandlingerne.

Desuden havde parterne på mødet en drøftelse af den politiske erklæring, som følger med skilsmisseaftalen.

ritzau