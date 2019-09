Erdogan vil tale med Trump om køb af Patriot-raketter

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at han senere på måneden vil tale med USA's præsident, Donald Trump, om et muligt køb af amerikanske Patriot-raketter.

Han siger, at USA næppe vil straffe Tyrkiet for at have købt et avanceret russisk raketsystem.

Købet i juli af det russiske S-400-raketsystem har øget udsigten til, at USA og allierede i Europa vil ramme det Nato-allierede Tyrkiet med sanktioner.

Det amerikanske udenrigsministerium har tidligere oplyst, at et tilbud til Tyrkiet om at købe Patriot-raketter er udløbet.

Men Erdogan siger til Reuters, at han i en telefonsamtale med Trump for to uger siden har diskuteret netop et køb af Patriot-raketter. De to vil tale videre om det, når de senere på måneden mødes ved FN's Generalforsamling i New York.

»Jeg sagde, at uanset hvor mange kasser med S-400, vi får, så kan vi af jer købe et vist antal Patriot-raketter, fortæller Erdogan om telefonsamtalen.

»Han sagde: 'Mener du det alvorligt', og jeg sagde: 'Ja'.

Efter købet af det meget avancerede russiske luftværnssystem har USA meddelt, at det smider Tyrkiet ud af samarbejdet med at udvikle det nye kampfly F-35.

Samtidig har Tyrkiet fået at vide, at det ikke længere kan købe F-35.

Erdogan siger, at han næppe kan tro, at USA agter at straffe Tyrkiet.

Patriot-systemet og S-400 bruges til at nedskyde angribende fly eller raketter.

ritzau