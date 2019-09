Dem, der kun har set USA’s præsident Donald Trump i TV eller på billeder, kender ham for den noget solbrændte og lettere orange hud. Men ifølge præsidenten, er det ikke hans rigtige hudfarve. Det er elsparepærerne, der får ham til at se sådan ud.

Et gammelt husmorråd siger, at man får en orange, nærmest solbrun farve i ansigtet, hvis man spiser mange gulerødder. Men USA’s præsident, Donald Trump, mener, at det er noget helt andet, der gør, at hans hudfarve syner orange. Elsparepærerne er ifølge ham den store skurk.