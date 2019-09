Greenpeace: Hvis Merkel ikke leverer i dag, kan hun lige så godt spare flyrejsen til klimatopmødet i New York

Fakta

Store klimastrejker kloden rundt i dag

I 150 lande verden over ventes i dag klimastrejker, der samlet set kan blive historiens mest omfattende. Det sker forud for næste uges FN-klimatopmøde i New York i USA.

I New York har over en million skolebørn fået lov til at ’pjække’ i dag for at gå til klimademonstration.

I Tyskland vil der være klimastrejker i 500 byer. Det samme gælder i tusindvis af andre europæiske byer.

I Danmark arrangerer Fridaysforfuture klimastrejker i 20 byer.