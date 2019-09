Analyse: Droneangreb kunne før have ført til oliekrise – nu sker det næppe

FOR ABONNENTER

Et angreb på Saudi-Arabiens største oliefaciliteter i weekenden fik mandag morgen olieprisen til at hoppe hele 20 procent i vejret til over 70 dollars for en tønde olie. Angrebet halverede med et slag kongedømmets olieproduktion på normalt over 10 millioner tønder olie, svarende til hele 5 procent af hele verdens olieproduktion.