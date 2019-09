Trump revser stort medie efter nye anklager mod dommer Donald Trump mener, at højesteretsdommer Brett Kavanaugh burde sagsøge The New York Times efter ny artikel.

USA's præsident, Donald Trump, revser det amerikanske medie The New York Times efter en ny artikel med anklager om sexovergreb af højesteretsdommer Brett Kavanaugh.

I artiklen, der blev udgivet i weekenden, gik mediet igennem anklager fra sidste år fra en kvinde ved navn Deborah Ramirez mod den amerikanske højesteretsdommer.

Ramirez påstår, at Kavanaugh har svunget sin penis foran hendes ansigt til en fest på universitet Yale, da de begge var studerende.

Men i artiklen er der også en ny anklage fra en unavngiven kvindelig medstuderende, der påstår, at Kavanaugh har blottet sig selv til en fest over for en anden kvindelig studerende.

Den nye artikel skabte oprør blandt demokratiske præsidentkandidater, hvor flere mente, at der skulle indledes nye undersøgelser.

Mandag måtte The New York Times bringe en tilståelse - at mediet havde udeladt væsentlige detaljer.

Blandt andet at den unavngivne medstuderende havde nægtet at lade sig interviewe, og at hendes venner skulle have sagt, at hun har udtalt, at hun ikke kan huske episoden.

Det fik Trump til at reagere kraftigt.

Præsidenten tilskynder Kavanaugh til at sagsøge The New York Times for injurier.

»Kan du fatte, hvad disse forfærdelige personer vil sige og gøre«, skriver Trump på Twitter.

»De ønsker at ødelægge og påvirke opfattelsen af ham (Kavanaugh, red.), men spillede spillet dårligt. De burde blive sagsøgt«, skriver præsidenten, der også mener, at mediet burde lukke.

I call for the Resignation of everybody at The New York Times involved in the Kavanaugh SMEAR story, and while you’re at it, the Russian Witch Hunt Hoax, which is just as phony! They’ve taken the Old Grey Lady and broken her down, destroyed her virtue and ruined her reputation... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. september 2019

Brett Kavanaugh har nægtet sig skyldig i anklagerne.

ritzau