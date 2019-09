Irans øverste leder: Vi vil aldrig forhandle med USA Amerikanernes politik med at lægge maksimalt pres på Teheran vil slå fejl, siger ayatollah Ali Khamenei.

Iran vil aldrig føre forhandlinger med USA, og amerikanernes politik med at lægge maksimalt pres på Teheran vil slå fejl.

Det siger den øverste iranske leder, ayatollah Ali Khamenei. Ayatollahen har fremsat udtalelsen til det statslige tv i Teheran.

»Irans repræsentanter vil aldrig forhandle med USA. Det er amerikanernes politik at lægge pres på Iran, men deres politik med maksimalt pres vil slå fejl«, siger Khamenei.

USA's præsident, Donald Trump, sagde mandag, at han kunne mødes med den iranske præsident, Hassan Rouhani, og at han ikke har nogen problemer med et sådant møde.

Trump mener, at Iran 'efter al sandsynlighed' står bag et droneangreb, der lørdag ramte to store saudiarabiske olieanlæg.

»Vi ved det stort set allerede, men der mangler 'mere håndfaste' beviser«, sagde Trump til journalister i Det Hvide Hus mandag.

»Med det sagt vil vi meget gerne undgå krig. Jeg ønsker ikke at føre krig mod nogen, men vi er mere klar end nogen anden«, fortsatte han.

De iranskstøttede houthi-oprørere i Yemen har taget skylden for de ti droneangreb på anlæggene i det vestlige Saudi-Arabien.

Finansmarkederne var mandag præget af uro i kølvandet på angrebene.

