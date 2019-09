24 dræbt ved valgmøde med afghansk præsident Den afghanske præsident, Asraf Ghani, som skulle tale ved valgmøde, er uskadt efter angrebet.

Mindst 24 mennesker blev dræbt og 31 såret, da en bombe tirsdag eksploderede nær et valgmøde i Charikar i den afghanske provins Paarwan.

Den afghanske præsident, Asraf Ghani, var til stede ved valgmødet, men han kom ikke noget til.

»Præsidenten er uskadt«, siger en af præsidentens assistenter til Reuters.

» Antallet af dræbte og sårede kan stige«, siger sygehusdirektør Abdul Qasim Sangin, mens ambulancer stadig bragte sårede til hospitalet i Paarwan.

Samtidig er der rapporter om en bombeeksplosion i hovedstaden Kabuls centrale del, hvor mindst tre mennesker meldes dræbt.

Det var planen, at Ghani skulle tale ved valgmødet i Charikar, som er hovedstad i Parwanprovinsen - nord for Kabul. Men efter angrebet blev alle planer ændret.

En lokal embedsmand siger, at angrebet blev udført af en selvmordsbomber.

Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet.

Talibans kommandanter har sagt, at de vil intensivere angreb på sikkerhedsstyrker og udenlandske styrker for at få folk til at opgive at stemme ved præsidentvalget den 28. september.

Ghani håber på at blive genvalgt til endnu fem år på præsidentposten.

Sikkerheden er optrappet over alt i forbindelse med valgkampen, men situationen er blevet forværret, efter at en fredsproces mellem Taleban og USA er brudt sammen.

Forhandlinger, som ikke direkte omfattede den afghanske regering, skulle bringe over 40 års krig til en afslutning i Afghanistan. De brød sammen, da Taleban fortsatte de blodige bombeangreb mod civile trods markant fremgang ved forhandlingsbordet.

Flere iagttagere fremhæver imidlertid, at Taleban stadig er knyttet til al-Qaeda og en historie med jihad eller 'hellig krig'.

»I al-Qaedas ledelse er der stadig troskab over for Talebans leder, Maulvi Hibatullah Akhunzada«, siger Afghanistan-kenderen Asfandyar Mir på Stanford Universitet.

»Og al-Qaeda er blevet stærkere i de seneste år«, tilføjer han.

ritzau