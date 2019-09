Saudi-Arabien vil fremlægge beviser for iransk rolle i angreb Saudi-Arabien hævder at have beviser for, at der blev anvendt våben fra Iran i angreb på olieanlæg.

Saudi-Arabien vil på et pressemøde onsdag fremlægge beviser for, at Iran var involveret i to angreb mod olieanlæg lørdag, som midlertidigt har forstyrret den saudiske produktion af olie.

Det meddeler den statslige tv-station i Saudi-Arabien natten til onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En talsmand for forsvarsministeriet i Saudi-Arabien vil på pressemødet komme med information om angrebene.

Deriblandt at iranske våben blev anvendt i angrebene, som forårsagede så store skader på de to olieanlæg, at Saudi-Arabiens normale dagsproduktion af olie er mere end halveret.

USA's præsident, Donald Trump, sagde mandag, at det så ud til, at Iran - som i årevis har haft et dårligt forhold til naboen Saudi-Arabien - står bag angrebene.

Iran har afvist påstanden. Houthi-oprørerne i Yemen, som bliver støttet af Iran, har påtaget sig skylden for angrebene.

Den amerikanske regering er dog overbevist om, at angrebene blev indledt fra den sydvestlige del af Iran. Det siger en regeringskilde til nyhedsbureauet Reuters.

Tre andre anonyme kilder fra USA's centraladministration oplyser desuden til Reuters, at der ud over droner blev anvendt krydsermissiler i angrebene mod olieanlæggene.

Kilderne fremlagde ikke beviser for påstanden eller forklarede, hvilke efterretningsoplysninger der ligger til grund for den.

Som et tegn på, at der også blandt USA's allierede er tvivl om, hvem der står bag angrebet, sagde Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, tirsdag, at han tvivler på, at nogen har beviser for at kunne sige, at dronerne 'kom fra det ene eller det andet sted'.

Produktionen på de to ramte olieanlæg ventes at være oppe på fuld kapacitet inden udgangen af september, oplyste Saudi-Arabiens energiminister tirsdag.

Det betyder, at ørkenstaten igen vil være oppe på at producere cirka 11 millioner tønder olie om dagen.

ritzau