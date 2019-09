Hæren i DRCongo har dræbt leder fra Rwandas folkedrab

Militæret i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) meddelte onsdag, at det har dræbt Sylvestre Mudacumura, som var kommandant for Rwandas hutumilits.

Han var eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol i forbindelse med folkedrabet i Rwanda i 1994.

Mudacumura har siden 2000 været leder for hutugruppen Fdlr, som blev dannet samme år af hutuer, som var flygtet fra Rwanda efter folkedrabet.

I DRCongo førte Fdlr i perioder krig mod DRCongos regeringsstyrker og rivaliserende militser.

Rwandas regeringshær har gentagne gange interveneret i DRCongo i forsøg på at anholde eller dræbe Mudacumura og hans mænd.

»Sylvestre Mudacumura blev neutraliseret af væbnede styrker sammen med alle de folk, som ledsagede ham. Det skete i Rutshuru territoriet«, siger en talsmand for DRCongos hær Richard Kasonga.

Mudacumuras død er det seneste tilbageslag for Fdlr. En række af gruppens ledere er blevet anholdt, og den har været under stigende pres fra hæren og forskellige militser.

Ville afskrække folk fra samarbejde med hæren

Den Internationale Straffedomstol udstedte i 2012 en efterlysning af Mudacumura. Han er sigtet for angreb på civile, drab, voldtægt og tortur i DRCongo, hvor militsen har opereret siden 1994, hvor dens medlemmer flygtede fra Rwanda.

Anklagemyndigheden mener, at Mudacumura, som skulle have været omkring 65 år, ledede angreb på civile og på Rwandas hær i 2009 og 2010.

Human Rights Watch siger, at Fdlr dræbte over 700 civile under konflikten i perioden, fordi den ville afskrække folk fra at samarbejde med hæren.

I Rwanda ledede Mudacumura under folkedrabet en bataljon i den nordlige del af landet.

Fdlr har været en stadig kilde til konflikt mellem Rwanda og Uganda. Internationale bestræbelser på at finde nye hjemlande til militsens tidligere medlemmer er hidtil slået fejl.

ritzau