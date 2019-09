Amerikanske og afghanske styrker dræber 30 civile i fejlslået angreb mod IS

Et luftangreb udført af afghanske sikkerhedsstyrker med støtte fra amerikanske luftstyrker i det østlige Afghanistan har kostet mindst 30 civile livet, mens 40 personer er blevet såret.

Det oplyser tre embedsmænd til nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet, som blev udført natten til torsdag, havde til formål at destruere et af Islamisk Stats gemmesteder. Men ved et uheld ramte angrebet civile i et landbrugsområde i Khogyani-distriktet i stedet.

Luftangrebet blev udført ved hjælp af en drone. Forsvarsministeriet i Kabul, Afghanistans hovedstad, bekræfter, at angrebet blev udført af afghanske og amerikanske styrker.

Ministeriet bekræfter også, at målet var et skjulested for IS-krigere. Men ministeriet ønsker ikke at kommentere antallet af døde i forbindelse med angrebet.

Amerikanske styrker i Kabul har ikke kommenteret hændelsen.

Malik Rahat Gul, en lokal ældre fra området, fortæller, at angrebet skete, mens trætte arbejdere - primært daglejere - havde samlet sig nær deres telte, efter at de havde høstet pinjekerner på en nærliggende mark.

»Arbejderne havde tændt et bål og sad sammen, da de blev udsat for droneangrebet, siger Malik Rahat Gul.

