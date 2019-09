Britisk regering sender EU oplæg til svar på grænseproblem

I månedsvis har EU-landene efterspurgt svar fra Storbritannien på, hvordan briterne mener, at man skal håndtere grænsen mellem Irland og Det Forenede Kongerige efter brexit.

Torsdag bekræfter EU-Kommissionen, at man har modtaget et dokument fra briterne om det særlige problem med grænsen.

Der er ikke tale om et formelt forslag fra regeringen i London. Det er snarere tekniske arbejdspapirer, som er sendt til Bruxelles.

»Vi har modtaget dokumenter fra briterne. På den baggrund vil vi tage fat på tekniske diskussioner i dag og i morgen om aspekter, der vedrører told, varer, sanitære og plantesanitære regler«, siger en talskvinde i EU-Kommissionen.

Hun vil ikke oplyse videre detaljer om papirerne. Det er fortsat uklart, om dokumentet kan bane vej for et gennembrud.

Den skrøbelige fredsproces er problemet

Udfordringen med grænsen udspringer af, at EU får en ydre grænse mellem Irland og Nordirland, hvis Det Forenede Kongerige forlader EU.

Problemet er, at den skrøbelig fredsproces på Den Irske Ø gør det svært at håndtere en egentlig grænse.

De tekniske arbejdspapirer er sendt fra London, efter at den britiske premierminister, Boris Johnson, mandag mødtes med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i Luxembourg.

Fredag skal EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, mødes med den britiske brexitminister, Stephen Barclay, i Bruxelles.

Finlands statsminister, Antti Rinne, har sagt, at briterne skal sende et formelt forslag på en brexit-løsning inden udgangen af september. Finland har i øjeblikket formandskabet i EU.

Men EU-Kommissionens talskvinde siger torsdag, at der ikke er tale om en decideret frist.

»Vi har nævnt EU-topmødet i oktober, som en milepæl i vores kalender. For at kunne forberede dette møde, så er det bedst at gøre fremskridt så snart som muligt. Men jeg kan ikke give en præcis dato«, siger talskvinden.

Der er EU-topmøde 17. og 18. oktober i Bruxelles. Det er Boris Johnsons plan at holde fast i 31. oktober som dagen, hvor kongeriget forlader EU.

Sker det, vil det være lidt over tre år, efter at et lille flertal af de britiske vælgere stemte for brexit i 2016.

ritzau