Cameron bad dronningen om hjælp ved skotsk afstemning i 2014 Selv om den britiske dronning skal være politisk neutral, bad premierminister Cameron hende om hjælp i 2014.

Storbritanniens tidligere premierminister David Cameron bad den britiske dronning Elizabeth II om hjælp i forbindelse med Skotlands afstemning om uafhængighed fra Storbritannien tilbage i 2014.

Det afslører Cameron selv i en dokumentarudsendelse på britiske BBC.

Første afsnit bliver sendt torsdag aften - dagen hvor Camerons erindringer også er udkommet i bogen 'For the Record'.

Dronningen i Storbritannien må ikke udtrykke sin politiske holdning.

Derfor er det også opsigtsvækkende, at Cameron skal have bedt den britiske regent om hjælp. Cameron stod i spidsen for den kampagne, der opfordrede til, at skotterne skulle forblive en del af Storbritannien.

Ifølge Cameron foregik henvendelsen gennem dronningens private sekretær.

»Jeg spurgte ikke om noget, der på nogen måde ville være upassende eller forfatningsstridigt. Det var bare et spørgsmål om at hæve øjenbrynet bare en millimeter. Vi tænkte, at det kunne gøre en forskel, siger Cameron.

Få dage før selve afstemningen udtalte dronningen, at hun håbede, at 'folk ville tænke godt og grundigt på fremtiden'.

Udtalelsen stjal efterfølgende mange britiske overskrifter.

Et flertal på 55 procent af skotterne stemte for at forblive i Storbritannien.

I BBC-dokumentaren siger Cameron, at 'selv om det kun var få ord, så tror jeg, de var med til at få folk til at opfatte sagen lidt anderledes'.

Det er ikke kun usædvanligt, at Cameron bad dronningen om hjælp. Det er hans åbenhed om samtalerne også. Det skriver BBC. Premierministeren i Storbritannien fortæller traditionelt ikke om sit forhold til dronningen.

Ifølge en kilde, som BBC torsdag har talt med, har den tidligere premierministers udtalelse skabt utilfredshed i det britiske kongehus.

Det var David Cameron, der i sin tid udskrev folkeafstemningen om brexit.

Isoleret set stemte skotterne for at forblive i det europæiske fællesskab. Det samlede resultat betød dog et britisk farvel til EU.

Cameron forlod premierministerposten efter afstemningen i 2016.

