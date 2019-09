Airbnb vil på børsen i 2020 Den omtalte udlejetjeneste Airbnb planlægger en børsnotering i 2020, skriver selskabet på sin hjemmeside.

Boliglejeportalen Airbnb vil gå på børsen i 2020. Det skriver selskabet i en kort meddelelse på sin hjemmeside.

Der har længe været spekuleret i en børsnotering for selskabet, der er blevet stort verden over, men samtidigt har fået meget kritik for sine skatteforhold og sine skattebetalinger.

Selskabet har tidligere luftet ideen om at gå på børsen og tidligere i år skrev erhvervsmediet Bloomberg, at det er vurderet til at gå på børsen til en værdi på 31 milliarder dollar.

